歐元區5月通膨率再度刷新歷史紀錄，導致歐洲央行（ECB）在7月啟動升息時，恐將被迫調高兩碼。同時間美國則因通膨已經觸頂、聯準會（Fed）有望放緩升息腳步。在歐美升息速度不同調下，支撐歐元兌美元5月累升約2％，創一年來最大單月升幅。

歐盟統計局周二（31日）公布5月消費者物價通膨年增8.1％，高出4月的7.4％增幅與市場預估的7.7％增幅。若與前一個月相比則是增加0.8％，同樣高於預期的0.6％增幅。

然而該發展已在市場預期當中，因為德國、西班牙與比利時等多個歐洲國家周一發布通膨數據均超出預測，此外法國周二發布通膨也創新高。

雖然周二歐元反應冷淡、走貶0.4％到1.0732美元，但稍早該貨幣曾一度觸及1.0786美元的近5周高點。這也使得歐元兌美元在整個5月升值2％，創下今年來最大的單月漲幅。至於美元兌一籃子貨幣的美元指數5月則是累跌逾1.7％，寫下5個月來月線首度收黑。

雖然ECB官員、同時也是法國央行總裁戴加祐(Francois Villeroy de Galhau) 先前表示，現今看不出ECB在7月利率會議有必要將利率調高到一碼以上，他的說法大致符合上周ECB總裁拉加德與其他官員希望能透過漸進但明確的進程、進行貨幣正常化。不過歐洲物價快速飛漲，而且迄今不見退燒跡象，也讓分析師質疑ECB堅稱要在7月升息一碼的作法，恐怕已將無法抑制通膨繼續上揚。

加上歐盟已經決定年底將削減俄羅斯石油進口9成，預估歐洲通膨在短期內降溫的機率更加微渺。

RBC資本市場首席外匯策略師柯爾（Adam Cole）指出，由於近來相關數據顯示歐洲通膨仍有明顯上行風險，他預期ECB在6月決策會議就會把短期通膨軌跡向上調升。