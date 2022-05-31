人民幣兌美元在岸價31日先跌後漲，官價收在6.6578元，較上個交易日收盤價6.6648元上漲70個基點，單日漲幅0.11％，成交量287.28億美元。為連續第三個交易日收漲。

截至17點15分，人民幣兌美元離岸價報6.6717元，上漲1個基點。

人民幣兌美元中間價31日報6.6607元，較上個交易日報價6.7048元上調441個基點，連續兩天上揚，單日漲幅0.66％。

人民幣中間價兩連升 漲441個基點
人民幣中間價升339點 在岸與離岸價皆走升
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