《韓股》韓國股市1日休市1天 08:182022/06/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢選舉日，韓股1日休市1天，2日正常交易。 《韓股》外資推一把 韓股收高1% 《日股》景氣前景不明 日股上下盤整 《美股》陣亡將士紀念日 周一美股休市 #韓股 #日休市 #韓國股市 #適逢 #選舉日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股強彈 三大指數周漲逾6％ 04:102022/05/29 財經要聞 《韓股》跟風美股 韓股匯齊揚 11:582022/05/27 財經 《韓股》景氣有雜音 韓股觀望 11:582022/05/31 財經 外資回頭 台積市值重返14兆 04:102022/05/31 財經要聞 尹汝貞奧斯卡頒獎到一半突比手語、搶獎盃 內幕曝光暖哭人 15:342022/05/31 娛樂 攻新興科技 元大IC設計N將上市 04:102022/05/30 證券．權證 吳大任：消費動能疲弱 經濟衰退徵兆 04:102022/05/28 財經要聞 達217.58億美元 美股基金 單周淨流入冠全球 04:102022/05/31 投資理財 《國際經濟》穩定物價 韓國再出招 15:182022/05/30 財經 《韓股》外資捧場 韓股連3紅 16:392022/05/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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