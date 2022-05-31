韓國政府31日表示，當地4月的工業生產、民眾消費以及企業支出方面，是兩年多以來首次同一時間一齊減少，這也表示韓國景氣復甦似乎出現雜音。31日韓股目前在2,673.48點，小漲3.82點或0.14%。同時，韓元則小貶。

韓國4月工業生產月減0.7%，但3月則是月增1.6%。不過，與2021年同期相比，4月是年增4.5%。另外，在3月月減0.7%之後，韓國4月零售銷售繼續下滑0.2%且連續兩個月都減少。因為全球供應鏈斷鏈問題猶存，加上原物料價格大漲，加上對未來有疑慮，韓企投資紛紛縮手，4月支出下滑7.5%，比3月月減2.2%還要多。

個股中，現代汽車漲0.8%，現代汽車零組件子公司現代摩比斯上漲超過3%，大煉油廠SK Innovation也漲約2.6%。不過，三星電子跌逾1%，電池生產業者三星SDI也跌1.5%。

韓元與美元匯價在1,238.7附近，韓元小貶0.1元。