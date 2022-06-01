全球通膨疑慮又升溫，美國公債殖利率再度上升，日圓兌美元匯價1日貶至兩周新低。同時，匯集美元與全球6大主要貨幣間匯價互動的ICE美元指數，也同步上漲0.19%至101.94，延續前一個交易日0.38%漲勢。

根據最新亞洲匯價，美元兌日圓升值0.28%至129.07價位附近。1日亞洲匯市中，日圓一度貶至129.225，至少創兩周多新低。同時，隔夜美國10年期公債殖利率曾升至2.884%，也寫下5月19日以來新高。

因為歐元區通膨又創新高，歐元兌美元貶0.15%至1.0718美元。日前，歐洲央行一度趨鷹轉向升息立場後，歐元匯價也跟著走高至1.0787高點。另外，外界也預估，聯準會將在6月與7月利率決策會議中各升息兩碼，也就是分別將利率上調0.5的百分點。

ICE美元指數，從5月中一度創近兩年新高105之後開始下修，前兩天曾跌至1個月新低101.29。西太平洋銀行（Westpac）認為，以美元長期走勢來看，現在說美元指數已經到了高點，是有點為時已早。再進入上漲牛市之前，一段時間內可能會在101至105價位之間游走。

西太平洋銀行也預估，到了2023年底，歐洲央行將大幅升息約180個基本點，相當於1.8%，大概是7.2碼左右。同時，聯準會應也會大幅升息，但目前還沒看到歐洲央行，有什麼實際的調升利率動作。