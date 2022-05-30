周一亞洲盤中，美元走勢承壓，持續朝5個月來月線首度收黑邁進。投資人縮減了對美國利率升高將帶動美元進一步上漲的押注，以及對全球經濟衰退的擔憂有所消退。另一方面，受到上周五美股大漲激勵，比特幣收復3萬美元大關。

未來一周將發布許多重要經濟數據，包括中國的採購經理人指數、美國就業數據和資源領頭羊澳洲的成長數據，將為全球增長前景、美國利率動向和美元走勢提供線索。

周一美國適逢陣亡將士紀念日假期，美國股票和債券市場休市，匯市交易料將轉為清淡。

目前亞洲盤中，美元指數跌約0.2%，報101.430，已較5月初觸及的20年高點（105.01）大幅回落。

美元兌歐元小跌至1.0746美元，僅略高於先前觸及的5周低點。上周美元兌歐元大貶約1.5%。

屬風險型貨幣的澳元和紐西蘭元延續上周五的漲勢，盤中觸及3周高點，澳元漲0.4%，報0.7189美元，紐元漲0.3%，報0.6556美元。日圓持穩於126.98兌一美元。

澳洲聯邦銀行國際經濟部門主管Joe Capurso表示，本周美元可能進一步走跌。如果不是因為中國的防疫封控，全球前景會更為光明，而美元則會走貶。

在解封的樂觀預期帶動下，周一人民幣升至6.6445元兌一美元，創下1周新高。上海市周日宣布自6月1日起取消對企業「不合理」的限制，而北京則重新開放部分公交系統和購物中心。

新興市場貨幣大漲，在亞洲方面，新台幣、新加坡元、馬來西亞令吉、泰銖和印尼盾均觸及數周新高。近來跌深的韓元則升破50日移動均線。

上周美股終於止住了連跌數周的低迷走勢，對風險偏好敏感的加密貨幣全面上漲。根據CoinDesk報價，市值排名第一的比特幣目前上漲5.73%，報30,638.46美元，收復3萬美元大關。在此之前，比特幣已經連跌9周，創下歷來持續最久的跌勢。目前以太幣大漲7.12%，報1,907.55美元。