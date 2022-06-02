澳洲第一季經濟成長率超越市場預期，季增0.8％，反映消費者支出持續推動經濟成長，年初的東岸洪水與Omicron變種病毒並未阻礙經濟擴張步伐。鑑於經濟亮眼與通膨升溫，專家預期澳洲央行7日例會可能擴大升息幅度。

根據澳洲統計局1日公布，第一季國內生產毛額（GDP）季增0.8％，年增3.3％，超越經濟學家預估的季增0.6％與年增3％。

澳盛銀行（ANZ）澳洲經濟主管普朗克（David Plank）指出，澳洲首季經濟數據強勁且薪資成長，可能促使央行在7日貨幣政策會議討論升息25或40個基點。

澳洲第一季通膨升至逾20年新高，經濟學家預期未來幾季物價可能繼續躥揚。金融市場預期，年底前澳洲央行可能宣布調高利率數次，2023年還會有多次升息。

通膨飆高促使澳洲央行5月宣布逾11年來首次升息，將官方現金利率調升1碼至0.35％。

統計局指出，家庭與政府支出推動澳洲首季經濟成長，消費總計貢獻GDP 1.4個百分點。報告顯示，第一季家庭支出季增1.5％，多個非必需消費類別皆出現成長。

此外，第一季貿易攀升5.9％，出口與進口價格均強勁上揚。俄烏戰爭推高大宗商品價格，鐵礦砂與能源產品出口大國澳洲因此受惠。由於其他國家供給受限，市場對澳洲礦產和農產品需求強烈，而全球不確定性推高出口價格。

儘管第一季經濟表現亮眼，但澳洲仍面臨諸多挑戰。除了通膨持續升溫外，大陸的清零政策對澳洲經濟形成強勁逆風，因為澳洲逾三分之一出口商品的目的地是大陸東岸港口。

市場擔心澳洲央行的升息步調可能較經濟學家預測來得激進，已經開始衝擊房價。部分經濟學家預期，升息循環房價跌幅可能達15％，將打擊市場信心。