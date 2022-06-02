本周歐盟峰會達成年底前禁運9成俄國石油協議，但早在歐盟出手制裁前，其他國家多已迴避進口俄國原油。顯見一場俄烏戰爭大大改變全球石油貿易，俄油從以往輸往歐洲為主，改為流向中國和印度。

大宗商品數據公司Kpler指出，美國等國家頒布俄油禁運令後，部分歐盟成員國預料還有後續能源制裁措施，故而採取先發制人行動，這早就傷到俄國石油出口。

照Kpler的說法，5月「滯留海上」的俄國原油數量飆升到近8,000萬桶，在俄國入侵烏克蘭前不到3,000萬桶。

Kpler首席美洲石油分析師史密斯（Matt Smith）說:「滯留海上的俄國原油數量大增，是因為愈來愈多俄油流往更遠的市場，特別是印度和中國。而在俄烏戰爭開打前，俄國原油多輸往西北歐這些鄰近的目的地。」

國際能源總署（IEA）3月曾指出，俄國每日生產的原油有300萬桶面臨風險。歐盟同意禁運俄油前收集的數據顯示，俄國對西北歐的石油出口早就暴跌，與去年11月的峰點相比銳減逾80％。

不過俄國烏拉爾原油（Urals）的交易價格比國際指標布蘭特原油便宜，俄國原油現在還是找得到買家。Kpler表示，流向印度與中國的俄國原油比以往還多。

即便西方持續對莫斯科祭出空前制裁，印度對便宜俄油的胃口愈來愈大。金融數據供應商路孚特（Refinitiv）估計，5月流向印度的俄國原油達到336萬公噸，比去年的月均量38.25萬公噸高出近9倍。

面對歐洲使出禁運石油殺手(金間)，俄羅斯也不甘示弱擴大「斷氣」範圍。接連切斷波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭、丹麥的天然氣供應後，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周二再宣布，6月1日起停止供氣給德國殼牌（Shell），理由同樣是殼牌未用盧布交易。

Gazprom指出，殼牌將喪失俄方每年供應的12億立方公尺天然氣。但德國經濟部表示，這只占德國每年950億立方公尺天然氣消耗量的一小部分。