家樂福近年積極啟動食物轉型計畫，從食物的源頭—產地與動物開始做起，推動友善環境耕作，推出4大商品—石虎山蕉、有機紅鬚玉米筍、家樂福嚴選埔里茭白筍、永續森林衛生紙，讓每一個人透過日常的消費，就能支持生態復育、落實環境永續，更減少可能吃下肚的農藥，將健康加分。

台灣是塊瑰寶，土壤富饒、生態豐富，然而，過去為了維護農作物的品質與一定的產量，農民使用農藥、陷阱，導致環境、人類與動物三方關係緊繃。為維持土地與人類之間的和諧對話，家樂福自2018年即啟動食物轉型，並推動友善環境農作，致力在三方之間尋找最佳平衡點。

例如，雲林古坑的麻園地區耕作的小農，藉由銷售通路的輔導與幫助，不用農藥、肥料，並在田間建立生態池與不耕作區，成功復育諸羅樹蛙、領角鴞等保育類動物。另外，也有小農在家樂福的輔導下，透過在田埂間種植地瓜，讓山豬沿著地瓜的種植路線覓食，既保護了稻米，同時也確保山豬不受傷。這樣的「友善農作」，對農民來說，既能與大自然和好，又可為農作品質把關；對顧客來說，除能買到更少農藥的商品，也能為環境永續盡一份心力。

強調環保的「綠色消費」近年崛起，成為不少民眾日常生活的風景。家樂福陸續推出多個「環境友善」的商品，民眾至賣場選購這些商品，就等於支持環境永續。例如家樂福自有品牌衛生紙／面紙／廚房紙巾／濕巾符合FSC（森林管理委員會）或PEFC（森林認證體系）認證，每年至少保護298萬棵天然森林樹木（將近600座大安森林公園）。

家樂福也推出「石虎山蕉」，這些香蕉來自南投中寮，是由一群心繫土地的小農細心栽種，過程中堅持不使用化學肥料及除草劑、維持生物多樣性，更特別為石虎保留一塊乾淨、安全、友善的棲息地。

家樂福的「有機紅鬚玉米筍」，則堅持不用農藥與化肥，並在田地建立生態池與不耕作區，復育諸羅樹蛙等保育動物，玉米筍的嫩蕊、果實皆可食用，紅鬚根還可以用來泡茶。而家樂福嚴選「埔里茭白筍」，則採用埔里純淨泉水灌溉，並在農田間養殖鯰魚來降低福壽螺對筊白筍的危害，吃起來格外細緻、口感清甜爽口。

網友也表示，近年看到家樂福對環境與產品的用心，「以前都要特別跑一趟有機商店，現在家樂福都買得到了，超級方便！」，「石虎山蕉真的好棒，價格也不貴，可以用行動支持保育動物真好。」，而炎炎夏日將至，清爽的蔬菜最開胃。更有網友發揮創意，將家樂福採買的茭白筍、有機紅鬚玉米，再配上小黃瓜、紅蘿蔔、香菇等一起拌炒，簡單10分鐘，就能立刻端出健康美味的蔬食料理。