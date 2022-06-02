美國「下世代空優」（NGAD）戰機疑現身

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）周三說，高機密的「下世代空優」（NGAD）戰機已展開決定性的工程製造發展（EMD ）階段。

據《防務新聞》（Defense News）和《空軍雜誌》（Air Force Magazine）2日報導，肯達爾在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）的討論中說，美國空軍是從2015年開始打造「下世代空優」戰機初期的實驗原型，而他當時還是空軍採購、科技暨後勤次長。他說，這X戰機計畫在於降低風險，並開發相關製造計畫所需的關鍵技術。

肯達爾說，相關技術持續進步，如今「下世代空優」戰機計畫已發展出系統家族，除了載人戰機外，還有少數自主無人僚機。一般而言，從進入工程製造發展階段要達到發揮初始戰力的目標，通常需要將近7年。

「下世代空優」（NGAD）戰機

儘管美國空軍已在「下世代空優」戰機計畫上投入約7年的時間，但由於最近才進入工程製造發展階段，因此要讓戰機發揮初始戰力，還需要好些年。肯達爾說，計畫的目標在於讓「下世代空優」戰機2030年以前實際發揮戰力。

他4月告訴國會，每架載人「下世代空優」戰機很可能需要耗資好幾億美元，成為史上最昂貴的戰機。而美國空軍在2023會計年度預算提案中，為相關專案向國會要了近17億美元（近500億台幣），以進行研發，測試和評估。

此外，肯達爾周三說，他希望美國空軍快馬加鞭，盡快讓飛行員培養相關戰力。他表明，除非驗證和實驗對實際發揮戰力不可或缺，否則他不感興趣。他並表示，內心有股「迫切感」，覺得有必要獲得如無人僚機等尖端戰力，而為了部署這些戰機，他願意承受更多風險。