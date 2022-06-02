「台美21世紀貿易倡議」昨天宣布啟動，首次會議將於本月底在華府登場。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅透過臉書影片指出，AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事以及行政院經貿談判辦公室的夥伴推進這項令人興奮的倡議。

行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會談，宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，台美雙方將就11個議題談判。外交部表示，透過這次嶄新的倡議，台美可望發展出更全面、實質且領先的經貿夥伴關係，有助於台灣與全球經濟的連結，深化台美未來在印太區域的經貿合作。

孫曉雅也說，我們非常高興看到「台美21世紀貿易倡議」的啟動，這個倡議目的在發展深化經貿關係的具體方法，在共同價值觀的基礎上推進彼此的貿易重點，為我們的勞工和企業帶來促進創新以及包容性的經濟成長。

孫曉雅強調，AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事以及行政院經貿談判辦公室的夥伴推進這項令人興奮的倡議。