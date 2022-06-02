萬海(2615)今天召開法說會，總經理謝福隆表示，以目前的合約來看，海運運價今年相對樂觀，且將是價量齊揚的一年。他認為，美西碼頭勞資談判若破局、演變成罷工，將使供應鏈再度陷入瓶頸，第三季運費有可能再受到影響。

根據Alphaliner報告，今年雖需求成長速度會放慢，但到目前為止，客戶對於艙位需求還是很強勁，全年貨櫃需求維持供不應求情況。謝福隆指出，萬海第一季貨量年減9％，主要是塞港檢疫限制等因素導致，實際還是滿艙情況。

萬海將許多資源都調去經營美國航線，2021年6月又加開美東航線，美國線布局更加完整，中遠洋航線營收已超過近洋航線，不過至目前為止，萬海還無法滿足客對於艙位的需求，預期2022年各區都有原物料、半成品及成品需求，運價要大幅滑落的機會不高。

對於美西罷工，他認為，美西碼頭工人薪資合約談判並不順利，有客戶暫時減少出貨，或者轉至美東港口，避免未來談判結果不順利，出現怠工或是罷工情況，將造成碼頭作業減緩，旺季的運費勢必會跟著上漲。

萬海今天也舉行新造船「WAN HAI 295天春輪」及「WAN HAI 296澤春輪」線上命名儀式。「WAN HAI 295天春輪」及「WAN HAI 296澤春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪最後兩艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

「WAN HAI 295天春輪」將率先於6月8日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海航運韓國－越南航線。