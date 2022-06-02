全球多國群起制裁俄羅斯，除了經濟層面的打擊外，還禁止俄能源進出口，但也因此讓通膨更加惡化。美國總統拜登（Joe Biden）周三（1日）坦言，美國目前沒有馬上降低汽油價格的解方，正在考慮其他建議，其中包括為俄油售價設上限，也就是不排除讓其以低價重回市場。

外媒報導，拜登周三在白宮記者會表示，僅按個開關抑制油價的想法，在短期內不太可能實現，食品價格也是一樣。天然氣和食品價格高攀已成為拜登的政治危機，甚至可能危及美國11月舉行的中期選舉，使民主黨失去參眾兩院的席位。

根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國汽油價格創下平均每加侖4.67美元的歷史新高。雖然美國已釋出戰備儲油以緩解壓力，但效果有限，拜登指出，政府的努力協助遏制油價上漲。隨著歐洲降低俄油進口，拜登暗示可能允許俄油在售價受限的情況下，使其重回市場。

拜登續指，痛苦蔓延至食品價格，作為糧食出口大國的烏克蘭，被俄羅斯入侵封鎖港口，美國官員正致力解決問題，包括如何重啟港口，並獲得當地數萬噸的糧食，汽油也是如此。