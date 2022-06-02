F-16戰機

儘管俄羅斯在烏東攻勢獲得進展，但美國常駐北約（NATO）代表史密斯（Julianne Smith）說，華府不打算提供烏克蘭高端戰機。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）1日報導，當史密斯被問及，美國或盟國是否討論過要轉交F-16等美製戰機，或是提供相關訓練時，她直截了當地回答：「沒有！」

不過，史密斯說，她相信美國和烏克蘭國防部會經常對話，細談烏克蘭在戰場上的需求，而她斷言，俄烏衝突雖然拉長，但並未影響夥伴國提供戰機給烏克蘭的意願。

美國總統拜登1日在《紐約時報》（The New York Times）的社論中說，有關要給烏克蘭甚麼武器的決定，取決於給基輔在談判桌上最強大的籌碼，而不是削弱俄羅斯。拜登強調，美國想要看到民主、獨立，擁有主權並欣欣向榮的烏克蘭，有能力阻止並保護自己不受進一步的侵略。

拜登經過好幾星期的考慮後，透過《紐時》社論，說明他為何同意提供烏克蘭射程有限的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS） ，也就是「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System），並要求烏克蘭政府保證，不會越界攻擊俄羅斯。

而北約東歐成員國官員說，他們並未「直接」討論提供美製戰機給烏克蘭。這位官員說，就算討論轉移像米格（MiG）-29等烏克蘭空軍使用的蘇聯時代戰機也幾乎沒有下文。

3月時，波蘭提議，要給美國約24架米格戰機，以轉交烏克蘭，好換取有相當戰力的二手戰機，但華府拒絕了。歐洲司令部司令沃特斯（Tod D. Wolters）說，這麼做會升高緊張局勢。

接下來幾個月，美國和東歐盟友密切合作，提供斯洛伐克安全保證，還有美國「愛國者」（Patriot）飛彈系統，以換取斯國將S-300防空系統轉交烏克蘭。

在五角大廈主持下，美國駐歐洲空軍司令哈里根（Jeffrey L. Harrigian）4月29日在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）美國空軍基地，和烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）召開了會議，而出席的有超過40國代表。哈里根說，會中他們討論了空中武力。

然而，他強調，提供烏克蘭F-16並非成功的秘訣。哈里根指出，顯然基輔想從使用俄製武器換用美製武器，但那需要一些時間。同樣的，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）也說，除非北約一致決定，否則他們不會將戰機轉交烏克蘭。