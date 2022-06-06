台灣優力公司董事長謝勝峰和財務協理郭應志，2010年在前國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄指示下，利用虛偽增資手法詐貸18億元，仍在2013年爆發財務危機，案發後陳逃亡遭通緝，台灣高等法院將謝勝峰判刑3年8月，郭應志則判刑3年6月，可上訴。

檢方起訴指控陳武雄、謝勝峰及郭應志等人，為了讓台灣優力公司能符合銀行團所要求應完成增資的貸款動撥條件4億元，先後向多位金主籌募4億5萬元，並在陳武雄的指示下，尋找願意配合虛設增資的林泰榮和周勝利，以博輝光電和翔揚公司名義，分別虛偽增資台灣優力公司2億、2億5千萬元，製造不實交易紀錄，使貸款案順利通過。

完成虛偽增資、驗資，並掩飾行為後，2011年2月、3月期間，由謝勝峰和郭應志提供台灣優力公司獲經濟部核准增資登記文件、未違反財務資料承諾說明書，並由陳武雄和謝勝峰出示相關文件給銀行審閱，順利向銀行詐貸18億元。