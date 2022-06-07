據新華社報導，中國人民銀行行長易綱6日晚間表示，金融合作是金磚國家整體合作的重要組成部分。中國人民銀行將與金磚各方進一步深化金磚金融合作，加強宏觀經濟金融政策協調，持續完善全球經濟治理，共同推動全球經濟復甦和高質量發展。

當日，2022年第二次金磚國家財長和央行行長會議以視頻形式舉行。易綱在會上表示，在金磚各方共同努力下，金磚國家金融合作取得積極進展，為金磚國家領導人第十四次會晤成功舉行創造了有利條件。

報導稱，會議充分肯定了上半年金磚國家金融合作取得的階段性成果，一致通過了《金磚國家財長和央行行長聯合聲明》。各方認可完善CRA機制、提高機制靈活性的重要意義，支持對《關於建立金磚國家應急儲備安排的條約》的修訂內容，歡迎在修訂CRA其他相關文件上的積極進展，期待完成修訂工作。會議同意繼續在支付、金融領域信息安全等領域開展交流。

會議認為，主要經濟體應進一步加強政策協調，推動全球經濟復甦。與會各方同意推動完善全球經濟治理體系，維護以國際貨幣基金組織（IMF）為中心的全球金融安全網，呼籲按時完成IMF第16次份額總檢查，歡迎在特別提款權自願轉借上的進展。

此外，會議肯定了發展可持續金融對於促進全球經濟復甦的意義，認為轉型金融可在推動實現有序綠色低碳轉型中發揮重要作用，歡迎中國人民銀行牽頭起草的金磚國家轉型金融經驗總結報告，期待繼續在此領域開展合作。