美國聯準會一項備受關注的指標顯示美國經濟可能連續第2個季度出現負成長，也就是符合經濟衰退的經驗法則。

根據周二發布的最新分析報告，亞特蘭大聯準銀行的GDPNow追蹤工具現在指向美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率僅為0.9%。繼第一季GDP經年率換算萎縮1.5%後，這項指標顯示美國經濟距離跌入許多人認為的「衰退」並不是太遠。

GDPNow即時追蹤經濟數據並藉此預測經濟走向。周二出爐的最新數據再加上最近發布的其他數據所帶出的模型，將截至6月1日的GDP季增年率預測從1.3%下修至0.9%。

個人消費支出（PCE）是衡量消費力的重要指標，而民間消費貢獻美國GDP將近70%。GDPNow最新分析結果將美國第二季PCE增長預測從4.4%下修至3.7%。實質國內民間投資總額增長估將減少8.5%，先前預估為減少8.3%。

惟貿易前景改善使GDPNow上修相關預測。美國4月商品和服務貿易逆差為870.8億美元，低於市場預期的逆差895億美元，並較3月創下的歷史新高大減19.1%。根據亞特蘭大聯準銀行發布的最新報告，第二季貿易餘額將使GDP跌掉0.13個百分點，而此前的預測為減掉0.25 個百分點。

雖然GDP連續兩季出現負成長即符合技術性衰退的定義，但也未必是正確的。經濟衰退的官方仲裁機構美國全國經濟研究所（NBER）表示，經驗法則通常是正確的，但並非總是如此，例如2020年美國經濟衰退時，只是一個季度出現了負成長。NBER將衰退定義為「經濟活動顯著下降，且這種情況蔓延到整個經濟體，並持續數個月以上」。該機構並表示衡量經濟是否衰退有幾個因素，「首先，我們不會只參考實質GDP，而是考慮一系列指標。其次是我們會將經濟活動下滑的深度納入考量」。話雖如此，根據自1947年以來的數據，從來沒有一段GDP連續負成長的時期，美國經濟沒有陷入衰退。