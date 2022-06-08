大陸近期受到疫情影響，以及內外部貿易環境的變化，部分行業有訂單外流和產業外遷的現象。對此，大陸商務部今（8）日強調，訂單流出的影響整體可控，部分產業的外遷也符合經濟規律，大陸在全球產業供應鏈地位仍舊穩固。

對於上述現象，大陸商務部對外貿易司司長李興乾提出三項判斷。第一，回流訂單流出的影響整體可控。今年以來，隨著周邊國家生產端的逐步恢復，去年回流到大陸的部分外貿訂單再次流出。總體看，這些訂單流出的規模是可控的，影響是有限的。

第二，部分產業的外遷符合經濟規律。李興乾指出，中國已經連續13年位居全球貨物貿易出口第一大國。隨著大陸內部產業的持續升級，要素結構在發生變化，一些企業主動進行了全球佈局，將他們一部分的製造環節轉移到國外，這是貿易投資分工合作的正常現象。

第三，中國在全球產業鏈供應鏈格局當中的地位依然是鞏固的。李興乾表示，中國擁有完整的產業體系，有基礎設施、產業配套能力以及專業人才方面的明顯優勢，大陸的營商環境也在持續優化，超大規模市場的吸引力在不斷增強。今年前四個月，全大陸實際使用外資同比增長了26％，其中製造業使用外資增長了65％。

至於解決方法，李興乾表示，大陸商務部正在推動四件事，以協助外貿企業保訂單、拓市場、穩產業。

第一，推動政策措施落地見效。落實好大陸國務院推出的一攬子政策措施，落實好推動外貿保穩提質的意見，幫助外貿企業復工達產，全面恢復、持續增強中國外貿的綜合競爭力。

第二，加強企業的服務保障。充分發揮外貿外資協調機制辦公室的作用，會同地方政府和相關部門，全力幫助解決好外貿企業在貿易便利化、物流運輸、獲取訂單各方面遇到的困難和問題。

第三，引導產能優化佈局。要持續培育國家加工貿易產業園區，用好外貿轉型升級基地這些平台和載體，引導產業向中西部地區和東北地區梯度轉移。要指導有條件的企業有序開展全球佈局，更好地利用國內外兩個市場、兩種資源。

第四，堅定推進高水平開放。要高質量實施RCEP，持續推進自貿區提升戰略，推進加入CPTPP和DEPA，對標高標準的國際貿易規則，讓中國始終成為外商投資的熱土。