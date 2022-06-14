泰豐（2102）中壢廠13日傍晚發生大火，泰豐主管表示，燃燒起火為中壢廠戶外的輪胎放置區，公司發現後立即通報消防局，迅速控制火勢，並未延燒，也無人員傷亡，起火原因還在調查了解。

由於泰豐中壢廠2017年1月也曾發生大火，占地3,000坪的廠房近半陷入火海，造成嚴重空汙，且火勢一度逼近鄰近社區，桃園市消防局花了6個小時才將火勢撲滅。此次再度發生祝融格外敏感。

不過泰豐中壢廠先前發生大火後，去年中工廠就已經停產，舊廠土地正在等待標售或開發，此次發生火災為戶外放置輪胎的小區塊，而且很快就撲滅，對公司營運、出貨等各方面不致造成影響。

而目前市場聚焦泰豐中壢舊廠土地的規劃動態，泰豐中壢舊廠土地主要分成兩塊，其中一塊由子公司泰誠持有，為住宅案土地，面積2.69萬坪，今年3月中啟動競標，開出95億元的超高底價，本月初流標。原本投資人寄望泰豐今年可望有土地處分的業外利益入袋，如今希望暫時落空。

泰豐另一塊土地則由子公司泰鑫持有，為工商綜合區土地，面積約1.72萬坪。未來可能公開標售或自主開發，將授權董事會視適當時機及市場狀況全權處理。