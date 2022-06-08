民進黨中執會今通過全國黨代表大會訂在7月17日舉行；民進黨中執委立委陳亭妃轉述，民進黨祕書長會中表示，這次全代會將改選黨職，包括中執委跟中評委、中常委，但並未討論到選舉提名。

此外，民進黨內初選出線的台南市議員第一選區議員參選人蔡宗翰，遭黨內對手檢舉「詐術」盜用衛福部長陳時中簽名造勢；民進黨今召開中執會，通過全案移請中評會處理。

據了解，今天中執會中，大家對於蔡宗翰的案件，法律見解不同，討論許久，因為攸關選舉權益問題，有人認為應該無罪推定原則。

據指出，英系、新潮流中執會時有一番討論；據指出，蔡宗翰是由民進黨立委賴惠力挺，賴找新系助陣，新系在中執會時認為應採無罪推論，中評會歸中評會，應先提名公告；但英系認為，應該要暫緩提名公告，並送中評會處理。最後，經過一番討論，決議暫緩提名，送中評會處理。

今天第一個案子是處理蔡宗翰遭對手檢舉「詐術」盜用衛福部長陳時中簽名造勢，違反黨紀一事；民進黨中執委立委陳亭妃指出，蔡宗翰案子中執會通過先送中評會處理；第二是討論黨紀跟提名怎麼處理？

陳亭妃說，經過討論後，還是決定暫緩公告，送中評會處理，因為黨紀會影響黨權的問題。

至於今會中是否討論台北市長人選？陳亭妃表示，這要看選對會；她還說，過去黨代表大會是造勢大會，但現在因為疫情，所以要看到時候整個疫情狀況，適不適合做大規模造勢，或做一些相對活動，要到時候再看。