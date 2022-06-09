高盛集團再度調高油價預估，表示今年第三季（7到9月）布蘭特原油均價每桶將衝高到140美元，高出它先前預測的125美元。它解釋由於結構性短缺問題尚未解決，導致油價需要再度上漲，才能讓原油庫存和煉油產能趨於正常。

布蘭特油價周三（8日）盤中上漲逾1％至每桶121.99美元。

高盛還預測布蘭特原油均價在今年下半與明年上半年將達135美元，這也比它先前預測高出10美元。高盛在報告中提到，為了讓油市重新獲得平衡，油價有必要進一步走高以抑制石油需求、並激勵產能增加。

布蘭特油價今年3月曾暴衝到每桶139.13美元的近14年高點，但隨後油價反轉走跌。不過高盛認為這波油價漲勢可望持續較久。儘管如此，高盛對油價的最新估值仍低於穆迪經濟學家贊迪（Mark Zandi）預測的150美元。贊迪先前接受媒體訪問時警告，一旦油價飆到150美元，美國經濟恐將陷入衰退。

此外美國能源資訊署（EIA）周二（7日）也調高對能源價格的預估。EIA署長狄卡洛里斯（Joe DeCarolis）發布聲明指出，雖然當前能源價格上行壓力略為減輕，但今明兩年美國能源價格仍將處於高檔。

EIA目前預測布蘭特原油均價在三、四兩季分別升至111.28與104.97美元，高出1個月前預估的103.98與101.66美元。狄卡洛里斯指出，油價升高主要歸因於美國經濟復甦與俄羅斯入侵烏克蘭的影響。

美國汽油價也追隨油價攀高。美國汽車協會（AAA）指出，周二全美汽油均價再度上漲5美分至每加侖4.92美元，又一次刷新歷史紀錄。

其中全美13州與華盛頓特區的汽油均價已升破每加侖5美元。紐澤西、麻州與緬因州等也在周二觸及該門檻。俄亥俄州、賓州、猶他州與愛達荷州也距離5美元不遠。

高盛雖然沒有對汽油價格做出預測，但它說汽油價格在9月前難以回跌到4美元以下。