由於能源、食品、租金和醫療保健費用都還在上漲，經濟學家預期美國5月通膨仍將持續白熱化。

根據道瓊公司所做的最新預測，受訪經濟學家預估美國5月消費者物價指數（CPI）月漲0.7%，高於4月份的月漲0.3%。與去年同期相比，5月CPI估漲8.3%，與4月數據持平。

美國將於美東時間周五上午8時30分發布這份備受關注的通膨報告。

然而受訪經濟學家預估5月的核心通膨可能降溫，排除波動較大的食品和能源價格後，5月核心CPI估月漲0.5%、年漲5.9%，較4月份的月漲0.6%、年漲6.2%放緩。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家Mark Zandi表示，這是一個非常令人不安的數字，將再度點燃通膨是否已經到頂的擔憂。我認為我們已經到頂，就以季度來看，美國第一季CPI通膨率為8%。

根據官方數據，美國3月CPI月增1.2%、年增8.5%，分別創下16年半與逾40年最大漲幅。

富國銀行資深經濟學家Sarah House並不認為油價已經到頂，因此也不認為通膨已經見頂，她並預估5月美國總體CPI年漲8.4%。

House表示，這就是過去幾周改變我們看法的原因，因為汽油價格屢創新高。我們遲遲無法越過高峰，就因為能源業正在發生的事。5月份的CPI數據，很可能顯示聯準會在穩定物價方面並沒有更近一些，實際上更遠了一些，通膨並未到頂。她預期未來幾個月CPI將維持在當前水準，「在秋季之前，我們不太可能看到這些數字出現明顯減速」。

據美國汽車協會（AAA）發布的最新數據，周四全美汽油平均價格升至每加侖4.97美元。

市場正密切關注美國通膨是否已經到頂，這將影響聯準會在升息方面會採取多激進的做法。

美國銀行資深美國和全球經濟學家Aditya Bhave表示，他確實看了通膨的高峰，但他也預期5月通膨報告仍然炙熱，「年通膨率已經到頂，且正在反轉向下，但這不是重點。從聯準會的角度來看，重點是我們要在哪裡著陸？」

Bhave預期到今年底，聯準會最密切關注的核心PCE（個人消費支出）年通膨率將放緩至4%左右，到2023年底進一步回落至3%。美國4月核心PCE年通膨率為4.9%。此外，他預期5月總體CPI月漲0.8%，核心CPI月漲0.5%。

Bhave表示，總體CPI是由能源價格、由5月創下新高的汽油價格所推動。而至於核心CPI，上漲的原因相當廣泛。這是我們在過去幾個月看到的趨勢，通膨不再只是商品供應的問題。Bhave預估住房和醫療服務費用均大漲0.5%。住房占美國CPI約三分之一。

穆迪分析首席經濟學家Zandi表示，通膨前景與油價息息相關，但通膨也有了好消息，即供應鏈確實感受到情況正在改善，「到處都是庫存，這應該會開始減輕商品價格的壓力。車輛價格似乎正在翻轉」。