★分析

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，只要聯準會主席說出在下次會議可能出現類似的75個基點升息，市場就會上漲。這就像一種信任投票，聯準會終於意識到通膨問題，並且願意採取更積極的立場。

市場原本就預期聯準會將在周三升息75個基點，但鮑爾表態願意再次升息75基點令市場感到意外。LPL Financial資產配置策略師Barry Gilbert表示，政策立場變得更為激進仍可能實現經濟軟著陸，但這條路正在變窄。我們仍然認為聯準會可能會在今年底放棄其基準利率升抵3.4%的最新預測，但就目前而言，首要任務是展現出決心。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中表明央行將「致力於讓通膨率回落至2%目標」。安聯投資管理公司資深策略師Charlie Ripley表示，今天的聲明證實聯準會將更加積極對抗通膨的承諾，儘管如此快速的升息可能造成一些後果。聯準會的政策已經背離通膨情勢一段時間，激進的升息應可暫時安撫市場。

★類股

標普500指數11大類股普遍上漲，僅能源股收黑，終場大跌2.13%。非必需消費類股漲3.02%，漲幅最大，其次為通訊服務類股漲2.36%。科技股漲幅亦超過2%。

★重磅股

重量級科技股全面收高，蘋果漲2.01%，微軟漲2.97%，亞馬遜漲5.24%，Alphabet漲2.86%，特斯拉漲5.48%，Meta漲3.43%，網飛漲7.50%。

道瓊指數成分股方面，蘋果成交量排名第一，其次為英特爾、微軟、波音和思科。波音收漲9.46%，表現最佳。陶氏化學（Dow）跌1.96%，跌幅最大。

主要晶片股方面全漲，輝達漲4.36%，超微漲2.66%，英特爾漲1.90%，德州儀器漲1.19%，應用材料漲0.83%，美光漲0.72%，高通漲0.59%，恩智浦漲0.39%。

★焦點股

花旗漲3.52%，是標普500銀行股指數（漲1.60%）表現最好的個股之一。

美國最大鋼鐵廠Nucor Corp上漲2.41%，該公司看好鋼鐵需求強勁，本季獲利樂觀。

波音大漲9.46%。中國南方航空自3月以來首次試飛737 MAX型飛機，顯示隨著需求反彈，這架飛機可能即將重返中國天際。

莫德納（Moderna）上漲5.73%。美國食藥管理局（FDA）專家小組一致通過建議該監管機關批准莫德納新冠疫苖用於6至17歲兒童與青少年。FDA料將在本周晚些時候批准此款兒童疫苗。

Snowflake大漲7.6%，投資公司Canaccord Genuity將該軟體公司的股票評級從「持有」上修為「買進」，稱基於其長期成長潛力，該公司股票看起來價廉物美。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲2.23%，收89.13美元，換算台股價格為530.15元。

聯電ADR漲2.07%，收8.40美元，換算台股價格為49.96元。

日月光ADR漲1.48%，收6.84美元，換算台股價格為101.71元。

中華電信ADR漲0.40%，收42.16美元，換算台股價格為125.38元。(2-2)