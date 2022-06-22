受到短線獲利回吐賣壓影響，日股22日早盤幾乎收在平盤。日經指數收26,255.95點，漲9.64點或0.04%。同時，東證則收1,859.25點，漲3.05點或0.16%。

分析師認為，聯準會使用大幅升息方式打壓大漲的通膨，在成效可能還沒出現之前，有可能出現的經濟衰退將使股市的風險性更大。日股22日走勢被美指期獲利了結下跌所拖累。

日圓兌美元又走貶並接近24年新低，汽車製造相關業者股價因此被激勵。其中，豐田漲0.96%，日產漲2.35%，三菱汽車更是一度大漲5.78%。

同時，快時尚大廠迅銷漲0.52%。上漲3.97%的投資公司SBI控股，因日本第2大金融業者三井住友金融，認購SBI約1成股份的協定正在最後確定，三井住友金融也小漲0.1%。

不過，貿易大廠三菱商事卻跌5.21%。另外，晶片類股也表現遜色，東京威力科創以及愛德萬測試，各自下跌3.36%以及2.19%。