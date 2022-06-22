美國時間21日晚間，期貨油價一度大跌4%，因市場擔心聯準會大幅升息，將導致經濟成長減緩，甚至出現衰退現象。但放眼未來，原油應該是短空長多。

美國WTI油價21日收漲1%，但目前期貨盤下跌4%，每桶約105.15美元。同時，倫敦布蘭特的期貨價格也跌3.6%，每桶約110.5美元。國際油價上周周線長黑，好不容易止穩但現在又重挫。因此，美東22日以及23日，聯準會主席鮑爾的國會聽證會內容，將是油價未來走向的重要指標。

由於美國加油愈來愈貴，6月加油站的平均油錢，每加侖正式突破5美元大關。同時，2022年迄今，加油費用也大增5成以上。因此，美國總統拜登也預定在美國時間22日，再次提出緩徵燃油稅，以及再度施壓大油商降價。

同時，外界卻對國際原油市場後勢仍然看多。在俄烏戰爭以及消費成長之下，油價季線也可望連9紅。

美國埃克森美孚(Exxon Mobil)表示，原油市場可能會好幾年都看到吃緊。同時，歐洲原油貿易大廠維多集團(Vitol Group)也說，中國大陸的燃料需求也正增加中。

荷蘭金服公司ING認為，總體經濟表現將左右國際油價，基本上來說，原油市場還是蠻看好的。2022下半年原油預估偏向吃緊，短期內原油需求可幫助煉油業者獲利多多。

以原油商品交易來看，目前處於逆價差狀態，表示現貨較缺之下，現在為了搶貨源，現貨價出的比期貨價還要高，通常逆價差愈大也表示利多愈多。以布倫特原油來看，逆價差從6月初的每桶2.73美元，增至目前的2.89美元。

高盛指出，大宗物資的需求大於供應，即使經濟成長趨緩，供給面還是蠻緊的，從石油等其它原物料，在全球主要交易市場的逆價差愈來愈大就可看出端倪。同時，美國經濟成長萬一趨緩的話，這只是聯準會為了壓抑通膨所引發的短期現象。