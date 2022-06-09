美國政府於美東時間6月8日宣布，將就總額1億2000萬美元的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」對臺軍售案進行知會國會程序。總統府表示，這是美國今年第三度宣布對臺軍售，不僅顯現美國政府對臺灣國防需求的高度重視，也再次展現臺美強健的合作夥伴關係，更有助於提升臺灣自我防衛能力。

總統府發言人張惇涵今天表示，我國政府誠摯感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對臺灣的安全承諾。

他說，這是美國拜登總統上任後的第四度，也是本年度第三次宣布對臺軍售，不僅顯現美國政府對臺灣國防需求的高度重視，也再次展現臺美強健的合作夥伴關係，更有助於提升臺灣自我防衛能力。

張惇涵強調，處於威權擴張主義前線的臺灣，會持續堅定展現自我防衛的決心，捍衛國家安全和民主自由的生活方式，並持續與理念相近國家深化合作，致力維護臺海及印太區域的和平穩定，共同強化全球民主韌性。