大陸5月通膨比市場預期略低，港股10日早盤曾挫381點後止跌回升，但半日仍下跌。

香港信報報導，恒指10日開盤跌346點，報21,522，之後曾跌381點，低見21,487，加上大陸CPI數據略低於預期，大盤跌幅收窄，11時過後更止跌回漲，最多倒漲59點，高見21,928，之後再度略落。

最終恒指半日收報21,828，跌40點或0.18％，國指漲12點或0.16％，報7618，科指半日漲0.9％，收4792點。半日成交額為768.32億港元。

個股方面，阿里巴巴上漲1.9％，美團漲1.4％。大陸乘聯會9日公布，5月乘用車市場零售135.4萬輛，月增29.7％，汽車股整體向好，小鵬漲3.8％，理想漲3.5％，比亞迪漲3.8％。

大陸國家統計局公布，5月份消費者物價指數（CPI）年增2.1％，比市場預期2.2％略低，與4月持平。