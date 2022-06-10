可成（2474）公告5月營收為19.50億元，較前一個月增加74.5％，年減40.3％。累計2022年前五月合併營收為102.94億元，較去年同期減少47.7％。組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度，帶動月營收彈升，觀察需求面尚稱穩定，第二季底、第三季初可望加快出貨速度。

營收相比前一個月增長，主要是因為組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度。觀察需求面尚稱穩定，第二季底／第三季初可望加快出貨速度。營收年減則因去年同期供應鏈限制尚未浮現，大陸疫情亦屬可控，相對高基期所致。

可成指出，相較於去年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流／運流瓶頸及通膨惡化為今年重要變數。俄烏戰事、中國封控，干擾運流導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨則壓縮終端市場消費力。觀察各產業對下半年旺季看法趨於謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司將持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並予以動態調整。