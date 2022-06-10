新北市新工處將三重區洛陽街附近一處廢棄幼兒園和附近公私有地整併，在巷弄間打造出一個小而美的三重洛陽公園，在今(10)日正式啟用，不僅鄰近的民眾也多了可以老少同樂的休憩空間，家長又多了個可以去溜小孩的新去處。

洛陽公園位在三重區洛陽街、洛陽街49巷以及洛陽街55巷所圍出的三角形地帶，面積達1190平方公尺，原是廢棄的私立幼兒園，然而由於附近屬密集的老社區，缺少戶外空間，因此市府為了提供附近居民有完善的休憩空間，新工處從2021年10月底起由新工處進行開闢。

洛陽公園今日正式宣布啟用，工務處副局長祝惠美表示，洛陽公園的設計以鄰里公園為主軸，將全齡化和無障礙等納入設計，特別設置4組體健設施、1組鳥巢鞦韆、三人單槓、滑步機、無障礙體健設施和多處座椅。

祝惠美說，公園內保留原有的8棵喬木，另又新種植夏季開花及秋冬季葉色變化的喬木，提供遮蔭並增加公園綠覆率及多樣化，並串連複層植栽及開放性緩坡滯洪綠地，提供民眾完善、舒適的遊憩體驗。