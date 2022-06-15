縣府爭取花東基金挹注改善「知卡宣綠森林親水公園」設施，縣長徐榛蔚多次實地視察，將遊樂設施的使用安全視為重點。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動已成每年暑假熱門活動，去年因疫情緊急喊卡，今年將恢復舉辦，縣府已爭取花東基金挹注改善相關設施，過去採免費入園，今年首度收費，每人酌收50元，但花蓮縣民等5類身分者，憑證明文件免門票。縣府希望能在疫情趨緩下，讓遊客走出戶外，體驗知卡宣公園新風貌。

縣政府每年夏天在知卡宣公園設置相關戲水設施，有滑水道、造浪池、漂漂河等戲水設備，還有水槍、水傘等親水遊具，大人小孩都喜歡，每年吸引10多萬人入園，前年更創新高，達到23萬人次，有3成為外縣市遊客。

原本採放免費開放，不過，知卡宣每年夏季不到2個月的戲水時間，包含人員、設備管養等費用需花上千萬元，縣議會農業小組審查預算時，為落實使用者付費，附帶決議採收費制。縣府去年就打算酌收部分費用，但正值疫情期間，收費計畫延後。

縣府並爭取花東基金挹注7500萬元「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，縣長徐榛蔚多次實地視察，將遊樂設施的使用安全視為重點，提出改善意見，並期許在暑期完工開放，屆時讓孩子玩得開心，家長也安心。

縣府農業處長陳淑雯說，知卡宣戲水活動將從7月1日至8月28日展開，上午9時至下午5時開放，上午8時40分至下午4時30分售票，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每周一固定休園。今年酌收入園費，只要50元，縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。

陳淑雯表示，知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫共有5大主題，機綠拇園、音樂遊戲組合、森活天空樹、洄瀾我的家、原木冒險遊具組合區等，各分區展現不同時期的文化特色，將為遊客提供豐富多元共融的休憩場域。