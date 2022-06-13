新北市北大特區近年來人口激增，當地綠地嚴重不足，新北市府研擬將北大特區汙水處理廠周邊720坪綠地釋出，整建為四季草花植生公園，盼減少汙水臭味、吸引人流，工程也預計在9月底完工。水利局表示，鄰近的三鶯水資源回收中心也將擴大處理量能，未來約可分擔處理北大廠一半汙水，降低臭味影響。

水利局表示，市府規畫釋出北大汙水廠部分土丘區域，並結合桃子腳路人行道綠帶，進行景觀改善工程，施作樹木移植、新設步道、種植草花、架設景觀花架及乾式造景等項目，希望有效活化閒置空間、提升公園功能。

為了使綠地連通周邊的萬坪公園，並與汙水廠做區隔，汙水廠除了將既有圍欄退縮，種植具有空氣淨化的香草植物，作為天然綠籬，以此打造汙水廠和公園的介面，另外串聯萬坪公園的自然步道沿路兩側也種植了洋繡球、粉萼鼠尾草、重瓣梔子花、香葉天竺葵、桃金孃及虎尾蘭等植物，並在桃子腳路側開設2處入口，營造打卡氛圍。

水利局指出，目前北大汙水廠每日約可處理12000公噸用水量，目前正在評估三鶯水資中心處理量能、北大回收水使用需求，重新調整水量分配，目前正在向環保局申請擴大三鶯水資中心量能，預計9月可完成，逐步將北大汙水廠水量降至6000公噸以下，應該可以再減少部份臭味。

至於北大汙水廠後續是否有退場規畫，水利局表示，北大廠是全國首座以MBR薄膜技術處理的生活汙水廠，處理水質相當良好，甚至可當回收水使用，桃子腳國小甚至也與汙水廠合作，活用回收水，作為環保再利用的示範點，因此目前並無退場計畫。