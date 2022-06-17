合歡山暗空公園最觀賞星空銀河，但是許多遊客在園區野炊、開大燈煞風景；南投縣政府制定《合歡山暗空公園管理自治條例》，17日經縣議會三讀通過，報請交通部核定後實施；園區停車3分鐘內必須關閉對外光源，否則裁罰1000元。

《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》界定園區範圍，從台14甲線22.1公里鳶峰停車場以下2公里，到台14甲線27.5公里，道路中線向兩側延伸500公尺。

為避免光害影響觀星品質，車輛在園區停車，3分鐘內必須關閉所有對外光源，攜帶式照明設備限30毫瓦以下低功率類型，光通量限500流明以下、色溫3000K以下，而且照射角度不得高於光源水平線。園區內禁止野炊、露營、升營火、製造噪音、任意停車，不能設攤營業或操作空拍機等。

而為推動觀星旅遊，縣府編列515萬元經費，進行鳶峰、昆陽室內展館裝修，及鳶峰星空體驗劇場，將於18日於鳶峰舉辦開工儀式，預計年底就能提供遊客嶄新的觀星體驗。