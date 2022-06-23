蘆洲警分局在今(23)日貼出公告表示，由於明天(24)開始將施作圍籬，請民眾在今日下午5點前將停在舊廳舍前的車輛駛離，並禁止民眾停車。(蘆洲警分局提供)

蘆洲警分局舊廳舍由於是海砂屋被判定為危樓，也經歷921地震造成主結構受損，因此預計將拆除並改建為平面停車場，蘆洲警分局在今(23)日貼出公告表示，由於明天(24)開始將施作圍籬，請民眾在今日下午5點前將停在舊廳舍前的車輛駛離，並禁止民眾停車。

蘆洲警分局表示，舊蘆洲分局自1989年啟用至今已使用近30年，歷經921地震主體結構受損，加上地方產業迅速發展、人口增長，新北市政府在考量洽公民眾及分局人員安全下，2018年開始耗資4.8億啟動蘆洲分局新建工程，分局於去年11月完成搬遷進駐。

目前舊廳舍預計最快也要明年才會進行拆除工作，之後交由交通局規畫成平面停車場，屆時預計會提供150個平面停車格供鄰近居民使用。

警方表示，由於舊廳舍周邊的空地有民眾用於停車，為防止民眾以及車輛可能遭到危樓的磁磚或其他的建物砸到，因此明天(24)將開始施作圍籬，請民眾在今日下午5點前將停在舊廳舍前的車輛駛離，並禁止民眾停車。

新北市議員李坤城表示，蘆洲警分局舊廳舍改建為平面停車場後，會持續爭取將該地建成多功能的活動中心，也建議新北市長侯友宜能動用第二預備金，將舊廳舍能提前在今年完成拆除，預計將花費1000多萬元。