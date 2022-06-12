俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯官方宣傳部門持續以愛國主義與軍人為國犠牲為基調，宣揚戰爭的重要性，因此代表了俄軍的Z符號，也經常以海報、旗幟、橫幅等型式在各個城市裡展示。但是最近幾天，許多城市的地方政府，正在悄然的收拾這些Z橫幅，官方沒有做出說明，可能是因為戰爭進入僵持階段，看不到明顯的勝利所致。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，「公正俄羅斯黨」(SRZP)的國會議員-米羅諾夫(Sergei Mironov)表示，莫斯科市容檢查員命令他，把該黨在莫斯科黨部大樓上，所掛立的戰爭支持標語和旗幟都給收起來，理由是「有市民多次呼籲，所以要做出調整」。

他補充說，莫斯科已沒有什麼標語，能讓你想起戰爭了。

據莫斯科當地媒體報導，除了公正俄羅斯黨要收起戰爭宣傳旗幟以外，莫斯科市中心還至少移除了另一個支持戰爭的 Z 橫幅；類似的事情在聖彼得堡、新西伯利亞和基洛夫等城市也有。

曾擔任普丁的演講詞撰稿人的阿巴斯•加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)說：「這可能是官方宣傳方向的調整，因為這場戰爭顯然在政治和軍事上都陷入了停滯。」

在2個月前，字母「Z」和「V」都被用作支持俄羅斯軍隊的流行符號，出現在學校、快閃活動、建築物外牆、T恤汗衫，甚至還有餐廳還推出Z套餐。但是現在正迅速消退。

網路流傳的照片也顯示，工人們正在拆除莫斯科市中心，國有俄羅斯鐵路總公司的Z海報和橫幅，原本上面寫著「為了總統！為了軍隊！為了勝利！」

由於官方沒有做出說明，只能猜測克里姆林宮可能正在尋求其他的方式來描述這場戰爭，因為戰鬥已接近第四個月，而俄羅斯沒有取得突破。

分析師加利亞莫夫(Gallyamov)表示，消除明顯的戰爭宣傳，可能是讓民眾為軍事失敗做好心理準備的一種方式，「至少是沒有明確的勝利」。