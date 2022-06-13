大陸各地陸續解封，尤其上海地區觀察指標，汽車零組件公布5月營收表現不一，廣華-KY(1338)、劍麟(2228)等恢復成長，麗清(3346)、橙的(4554)呈現下滑表現。由於大陸政府端出刺激車市的政策，有望激勵汽車零組件下半年營運反彈。

廣華5月營收為5.09億元，月增22.03％，年增15.31％；累計前5月營收為30.31億元，年增9.24％。5月營收成長主要該主要客戶三大日系及自主品牌車廠的拉貨力道增溫現象，目前乾式轉印工藝技術的產品成功切入自主品牌車廠包括長城、上汽及比亞迪等的供應鏈，環保、輕量化汽車內飾件產品需求大增，優化公司產品組合。

劍麟5月營收為3.18億元，月增3.83％，年增13.76％；累計前5月營收16.94億元，年增7.95％，品牌車廠逐步恢復生產動能，旗下三大汽車安全零組件產品膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管、及電子動力輔助方向盤轉向系統零組件產品等出貨增加；而展示架產品的出貨表現也有較上月及去年同期增加。

橙的5月營收0.28億元，年減14.99％；前5月營收為1.8億元，年增17.47％。由於疫情封控管制，大陸地區OEM市場客戶訂單遞延認列，加上俄烏戰爭、通膨升溫干擾，歐美地區AM市場客戶拉貨力道較去年同期減少，導致5月營收下滑。公司與大陸OEM客戶調配訂單出貨交期，希望加速遞延的訂單認列，提升營收動能。

麗清5月營收3.02億元，主要受到五一長假及疫情影響上海封城，產能與物流交通受阻，年減26.97％；累計前5月營收為22.46億元，年減5.58％。惟麗清在手訂單仍在歷史新高水位，且新能源車的車款訂單接單量年增約15％，下半年步入汽車產業旺季，目標下半年營收表現優於上半年。