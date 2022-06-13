【旅遊經 編輯部報導】

「2022西拉雅森活節」系列活動已正式在官田遊客中心正式開跑！由於西拉雅國家風景區官田遊客中心有一望無際的大草原，管理處自官田遊客中心開幕以來不定期舉辦各類型活動，今年「西拉雅森活節」已於6月11日登場，活動至7月10日止，期間規劃多元主題，週週都有精彩活動，包括「森活飆樂祭」、「森活同樂會」及「森活藝術祭」三大主題活動，提供遊客體驗不一樣的西拉雅草原風情。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，管理處特別規劃多元主題，提供愛音樂、逛市集、看表演的民眾假日午後好去處。活動首日有受年輕族群期待熱鬧登場的「森活飆樂祭」由金曲獎樂團麋先生、金曲金音雙料提名先知瑪莉、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩等金曲級樂團接力演出。

大草原裝置藝術

草原打卡點

第2週將西拉雅草原打造為親子草原遊戲基地的「森活同樂會」邀請最受小朋友歡迎的YOYO台月亮姐姐、蘋果劇團等，搭配「森活小超人」體驗大型戶外彈跳氣墊及各式趣味親子闖關，讓大小朋友一起同樂一下午。還有超過20場創意展演的「森活藝術祭」及在地文創市集，活動期間也加碼規劃每日前50名打卡者即可獲得森活市集抵用券，讓參加的民眾都能一起來「快活、樂活、享生活」感受西拉雅土地與草原綠意的自風光。

大草原裝置藝術

為了營造西拉雅草原的景觀特色，打造專屬於西拉雅草原的地景裝置藝術，特別邀請曾獲得文化部最佳公共藝術獎陳奕彰老師及台中花博花艷館美術總監張超倫老師，兩大藝術家以環保和在地素材發想，設計出以生態為主題的裝置藝術──「台灣黑熊」及「台灣水鹿」，在大草原上與大家共度夏日午後時光。

另與「山富旅遊」、 「飛揚旅遊」兩大旅行社，合作規劃串聯西拉雅國家風景區知名景點，結合在地人文、景觀生態、豐富美食等主題遊程，相關行程已陸續開放報名。

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西拉雅有三大旅遊路線，包括──

一、繽紛藝境旅遊線──山林、雲海、日出、草原一網打盡！更能穿越光陰，重溫舊日風華。台84、台20公路是旅遊最多元的行程。二、浪漫美湯旅遊線──以172線及175線為主線，是關子嶺泡湯、品嚐東山咖啡、探訪部落的絕佳旅遊線。

三、歡樂鄉野旅遊線──貫穿整個西拉雅境內的台3線，行經曾文水庫、梅嶺、玉井等，不妨依循最合適的季節大啖芒果和賞梅吧！

另外，也提醒現在正值白河蓮花季，民眾亦可前往白河賞蓮花！

※.系列活動──

森活飆樂祭 6月11日 15:00-18:00

森活同樂會 6月18-19日 14:00-17:00

森活藝術祭 6月11日 11:00-15:006月12日，6月25日至7月10日，每周六、日 14:00-17:00森活市集 6月11日-7月10日，每周六、日 12:00-17:00相關資訊可至交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站

或西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁查詢！

圖片為西拉雅國家風景區管理處提供。