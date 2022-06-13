美國消費者物價指數（CPI）攀高，通膨壓力促使美股重挫，台股殺聲隆隆，電金族群齊跌，盤中一度重挫400.08點，午盤前最低指數來到16060點，跌破月線16324點，暫守住萬六關卡。

11時25分止，加權指數來到16072.36點，大跌387.76點，成交值新台幣1430.02億元，8大類股皆綠。

大型權值股台積電盤中來到515元，下跌15元；聯電來到49.9元，下跌1.3元；大立光來到1750元，下挫60元：鴻海來到111.5元，下跌2.5元。聯發科來到896元，下跌34元。

貨櫃三雄長榮盤中來到132元，下跌7元；陽明來到121.5元，下挫4.5元；萬海來到143元，大跌7元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，美CPI過高，投資人擔心通膨，引發美股重挫，台股也受到影響呈現大跌。因市市場擔心美國聯邦準備理事會（Fed）承受通膨壓力，不排除未來升息幅度加大，但本次升息仍可能如市場預期升息2碼，預期台股上半週偏弱，但台指期結算、美聯準會升息後，下半週台股較有反彈機會，短線萬六關卡應有支撐。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1110613