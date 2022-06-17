上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），指數這周小幅回檔，跌幅0.27％，結束連續四周的彈升，三大遠洋航線都呈現下跌情況，美西線跌幅1.85％較大。

本周SCFI收在4221.96點，較前周下跌11.35點，跌幅0.27％。遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌141美元，跌幅1.85％，為7489美元。

遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為10073美元，小跌25美元，跌幅0.25％。遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5793美元，較上周下跌50美元，跌幅0.86％。遠東-地中海線運價6487美元，下跌70美元，跌幅1.07％。

近洋線方面，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)下跌6美元，為338美元，遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)上漲19美元，為362美元；遠東-韓國下跌8美元，為325美元。

本周美國眾議院以369票贊成、42票反對，通過「2022年海運改革法案」，雖然2022年海運改革法案並不會直接影響後續運價，但勢必對於附加費、基本費大幅加價上具有壓力，終端廠商調節庫存等導致載貨需求降低下，且隨下半年閒置運力逐步釋放，法人認為影響運價走勢，船公司定價優勢恐怕遭到壓縮。