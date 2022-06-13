瑞信證券指出，南亞科（2408）5月營收月減6％，第二季以來營收季減3％，鑒於現貨價格趨勢疲弱，預期南亞科第二季營收表現落後預期；外資認為，因價格壓力不斷增加，研判南亞科第二季的毛利率、營業利益率都將呈季衰退。將投資評等降至「中立」，推測合理股價下修為66元。

放眼下半年，瑞信證券指出，受到總體經濟不確定性，以及2021年新冠肺炎大流行時提早出現的拉貨潮導致基期偏高影響，消費性電子產品如：電視、機上盒、家庭應用與物聯網（IoT）穿戴裝置等需求能見度依然偏低，預期記憶體價格下行趨勢至下半年恐更明顯。

儘管隨南韓記憶體製造商退出市場，利基型記憶體供應成長似得到較佳控制，不過，在需求疲弱的環境中，大陸長鑫存儲良率有所提高、華邦電新廠的晶圓產量在年底前增加，都將使供應處在上升態勢。同時，瑞信還提出，應密切關注通路庫存與南亞科本身庫存水位。

南亞科2021年每股純益高達7.41元，然根據外資提出需求疲軟、致使報價續跌的不利因素為基礎，最新推估，南亞科2022年每股純益將衰退超過一成，降至6.55元，2023年小降至6.33元，等於連兩年獲利呈年減。