受到國內疫情影響COVID-19疫情影響，經濟部推出的「餐飲業者行銷補助」已有超過2.9萬家餐飲業者提出申請。經濟部表示，為了讓更多餐飲業者有充裕時間申請補助，將延長申請期限至6月30日止，請符合資格的餐飲業者把握期限儘速申請。

經濟部表示，餐飲業者行銷補助自5月16日受理申請，期間內業者詢問及申請意願非常踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求。方案可補助總額已經由行政院同意，於5月26日增列至36億元，因此將原訂申請期限至6月15日，延至6月30日，以利更多餐飲業者提出優惠方案，吸引民眾前往用餐或外帶，增加來客數及消費量。

經濟部也強調，這次餐飲業者行銷補助不需撰寫企劃書，業者只需上網依示填寫店家基本資料及優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片即可快速完成申請，不需另外再提送企劃書。經濟部依業者行銷方案所需經費提供50％補助；其中開立統一發票者最高10萬元，免開統一發票業者最高2萬元。

後續核銷程序也已大幅簡化，如使用電子發票者，核銷時附上POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報；免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。

經濟部也配合地方政府、商圈組織需求，為店家辦理說明會，以利餐飲業者瞭解方案內容及申請方式。有關補助申請方式、相關規定等細節，亦可至申請網站查閱；申請過程中若有疑問，亦歡迎撥打客服專線（02-2698-5809至5816）洽詢，會有專職客服人員提供協助。經濟部提醒符合資格的業者把握時間在6月30日前提出申請。