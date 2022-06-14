英國國家統計局（ONS）14日公布，迄至4月該季失業率3.8％，較前季的3.7％略為揚升；5月受雇人數持續成長新增9萬，總數達2,960萬；3～5月職缺數創新高來到130萬。這反映出英國經濟活動雖放緩，並未打擊到就業市場。

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英國經濟萎縮 Q2景氣不妙
通膨之下 高股息及實質資產當道
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