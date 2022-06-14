失業率雖升 英國就業市場仍緊俏 20:322022/06/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局（ONS）14日公布，迄至4月該季失業率3.8％，較前季的3.7％略為揚升；5月受雇人數持續成長新增9萬，總數達2,960萬；3～5月職缺數創新高來到130萬。這反映出英國經濟活動雖放緩，並未打擊到就業市場。 交往2年男友回國秒失蹤 她急發尋人啟事 結局傻眼 英國經濟萎縮 Q2景氣不妙 通膨之下 高股息及實質資產當道 #失業率 #英國 #就業市場 #反映出 #迄至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 就業市場好轉 數字科技旗下人力平台 營運向上 04:102022/06/14 證券．權證 《國際產業》英政府激勵科技發展 簡化監管規定 13:582022/06/14 財經 《國際經濟》英國將首次公布國家糧食策略 確保供應安全 11:282022/06/13 財經 超級央行周登場…升息潮湧出 04:102022/06/13 財經要聞 1人跑贏50匹馬！英國消防員36公里越野賽摘冠 09:482022/06/14 體育 《國際經濟》英國失業率小升 近1年多首見 17:392022/06/14 財經 英國4月經濟意外萎縮 Q2經濟前景蒙塵 23:512022/06/13 財經 QS世界大學排名 英17所躋身百大 04:102022/06/14 產業．科技 新冠遺體會傳染？美CDC：不限下葬、火化 尊重死者 07:042022/06/13 國際 平民食物不親民 04:102022/06/12 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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