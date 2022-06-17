聯準會周三宣布升息3碼，當天美股雖收漲，但周四回吐漲幅，道瓊重挫超過700點，此外，市場對於強勢升息引發的經濟衰退也更加擔憂，且華爾街專家們對於就業市場惡化的擔憂持續上增加，前一次出現類似狀況是經濟大蕭條時期。

路透社報導，所有18位聯準會決策者，都對自己的預測都出現異常的不確定性，且聯準會也因應升息上調失業率預測，今年預估達3.7%高於先前的3.5%，2023年的失業率從3.5%上修至3.9%，2024年從3.6%調至4.1%。

此外，聯準會利率決策會議的委員們，沒有人認為自己的預測過於悲觀，大部分的成員甚至認為他們低估了風險，種種狀況也符合聯準會主席鮑爾所說的，「現在處在一個極具挑戰性與不確定性的時期。」

報導提到，包括聯準會在內，市場所有都缺乏信心，對於勞動力惡化的擔心尤其強烈，前一次有類似情形是經濟大蕭條時期。

可以確定是，未來利率會快速上升，18位決策者中有17位認為明年利率至少為3.6%，然而這就能夠到達聯準會想要的結局嗎？連鮑爾都不敢保證，他周三曾對媒體表示，「我想當我們到了那裡，就能夠知道了。」