美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申抗通膨決心，稱未來將繼續升息。美國上周初領失業金人數來到22.9萬人，優於預期。10年期美債殖利率降至3.078。美股周四早盤開高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數小漲0.3%。

截至台北時間21點41分，道瓊工業指數上漲225.97點（或0.74%），暫報30709.1點；那斯達克指數上漲32點（或0.29%），暫報11085.08點；標普500指數上漲21.36點（或0.57%），暫報3781.25點；費城半導體指數下跌14.36點（或0.55%），暫報2605.35點。

5大科技巨頭表現平淡，半導體類股普遍下跌，超微、艾司摩爾和輝達跌約1%，台積電ADR跌逾2%，聯電ADR重挫4.8%。

美國周四公布上周初領失業金人數，報22.9萬人，雖低於前值修正後的23.1萬人，但高於市場預期的22.7萬人；截至6月11日當周，續領失業金人數升至131.5萬人，小幅高於132萬人。