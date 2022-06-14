英國強生政府13日向國會提交法案，片面更改脫歐期間與歐盟簽訂的《北愛爾蘭協議》，內容包括撤除海關檢查哨、挑戰歐盟法院的仲裁角色。英國片面撕毀協議料招致歐盟責難，雙方恐引燃貿易戰火。

英國外長特拉斯（Liz Truss）指出，提交給國會的這項法案，准許政府單方面更動2019年與歐盟達成的《北愛爾蘭協議》。

照2019年的協議，脫歐後隸屬英國的北愛仍留在歐盟單一市場，這使得英國輸往北愛的貨品須經過海關檢查。英國政府聲稱此協議造成北愛政治癱瘓，破壞1998年《耶穌受難日協議》促進北愛和平的立意。

強生政府要歐盟放棄在英國與北愛之間設置海關檢查哨。但歐盟擔心會有不符歐盟規範的貨物，未經檢查就透過北愛流入歐盟。

英國政府同時要求，歐盟法院不該成為北愛協議下貿易爭端的最終仲裁者。歐盟長久以來堅持歐盟法院為最終仲裁者的立場。

愛爾蘭稱英國此舉會讓英歐關係降到「新低點」，歐盟當局也批評破壞互信。儘管如此，英相強生聲稱這麼做沒什麼大不了，純粹為了增進貿易及簡化官僚手續。

歐盟執委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）指出，歐盟的回應會符合比例原則，但排除針對貿易協議重新談判的可能性，這麼做「不切實際」。

英國片面撕毀《北愛爾蘭協議》，最終恐招致歐盟廢除部分脫歐協議作為報復，好比撤銷零關稅優惠，甚或全面中止脫歐協議。

雖說短期內歐盟與英國撕破臉採取上述行動的機率不大，但塞夫柯維奇對脫歐協議的前途示警，指責英國的決定，破壞了讓協議好好運作所需的互信。

愛爾蘭外長柯伏尼（Simon Coveney）周一推文指出：「歐盟仍亟欲透過合作與妥協，找出協商好的解決辦法，但我們需要夥伴願意讓步。」