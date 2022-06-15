高通膨衝擊消費性產品需求，致使消費規MLCC市況平平，市場庫存不斷攀高，TrendForce預估，下半年消費規MLCC價格平均恐再降3~6%。

由於大陸緊握動態防疫封控，面對疫情反覆無常，解封步調緩慢，推遲當地製造業復工進程，第2季封控造成的生產短缺口，ODM廠難以在下半年填補，加上高通膨問題導致物價居高不下，無助於支撐下半年旺季的需求，其中以手機、筆電、平板、電視等消費性產品有顯著影響，造成消費規MLCC需求滑落，市場庫存不斷攀高，各尺寸平均庫存水位達90天以上。

根據TrendForce調查，自2021年第1季至2022年第1季間，消費規MLCC全年價格平均下跌5%~10%不等，今年第2季為了刺激客戶提升拉貨意願，再度調降3%~5%，部分低階消費規MLCC價格甚至已觸及材料成本；從過往的MLCC供需循環過程來看，供需轉折點經常出現在連續性的價量齊揚，或價量齊跌之後，例如2020下半年到2021年經歷價量齊揚的上升段，而截至目前已經連續兩季度呈現量與價同步下滑，2022年下半年消費規MLCC報價壓力未減，恐持續下探，預估平均仍有3~6%的降幅。

不過，車用、HPC高速運算(含伺服器)、網通設備、工業自動化、儲能系統設備等需求仍然穩健，加上下半年消費性產品需求走緩，驅使半導體IDM廠商逐步將產能移轉，有望紓解IC短缺問題，支撐客戶對車用、工控、高階MLCC拉貨動能；TrendForce預估，下半年有望在車用、伺服器、網通產品等需求支撐下，帶動整體MLCC出貨量約可達25,800億顆，對比去年同期增加2%。

工規利基型MLCC價格則反之，有望在客戶端晶片短缺紓解下，促使拉貨動能增溫，降幅維持在1%~2%，甚至持平，而屬於年度報價的車規MLCC價格，則是維持價量平穩。

TrendForce認為，儘管大陸華東地區製造業陸續復工運行，上海對外海、空運口岸貨運正全面恢復，加速ODM廠成品出貨，在物流逐漸回歸正常下，長短料問題可望大幅改善，進而推升第三季拉貨動能;但全球地緣政治衝突、中國動態封控、高通膨或將演變為停滯性通膨問題等，將成為影響2022下半年MLCC市場的主要變數。