宏碁(2353)旗下子公司聯永基（MPS）專注於電動輔助自行車（電輔車/E-Bike）電控模組，於本月與國際自行車組車大廠愛地雅(8933)、LED大廠立碁(8111)電子攜手打入共享E-Bike平台，該平台並已獲歐洲多國服務營運商採用。聯永基為專業E-Bike電控系統開發製造商，提供一站式的三電（電池、電控、電機）整合開發與解決方案以滿足E-Bike上市場多元需求。

聯永基總經理葉育斌表示：「台灣在輪界擁有著製作高單價自行車款的技術，電控領域更有眾多電子工程人才，這次很高興有機會與愛地雅及立碁電子攜手合作進軍歐洲E-bike訂閱制市場。E-bike為電子控制與自行車兩方面的技術相融合而成的新世代產品，因此在E-bike這場競賽中，這將會是一場團隊競賽而非強者獨拿，如何將這兩者技術進行交融與平台共享將會是勝負的關鍵。」

有別於一般的E-Bike電控系統整合商，聯永基不僅僅只是將零件進行拼裝，更強調系統的原生性與一體性，更在軟體的整合著墨，提供可以調整參數的APP以優化各大自行車品牌所訴求的騎乘感受，因應不同類別的自行車樣式，展現出城市車的輕巧與登山車的爆發力。此次結合立碁電子在LED燈上的產品研發，將LED省電且多樣的特色應用在E-bike的車燈上，更強化E-bike的設計感與實用性；再搭配愛地雅完整一條龍的組車製程技術，並導入自動化機器人提升生產品質及效率，以及近年不斷提升車架的設計能量，三強聯手強化E-bike的設計感與實用性，透過軟體與IoT技術在電輔車上的應用，讓騎乘者更能享受騎乘E-Bike的順暢與便利。

疫情改變人類一般民眾的通勤習慣，私人交通工具的需求漸升，電輔車有著「人力為主、動力為輔」的特色成為一般民眾的在選擇交通工具時有了新的選擇，不僅可以快速的在辦公室與住宅兩地移動，也因動力的輔助讓使用者在移動的過程中大大的提升了效率與節省體力。此外，隨著環保意識抬頭，碳權的議題也逐漸受到重視，有別於傳統的交通工具，由電力輸出的電輔車更凸顯了其在環保上的優勢，逐漸成為歐美國家民眾除汽車外的第二主要交通工具。