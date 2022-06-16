IC設計廠威盛電子（2388）宣布推出新型36V–100V DC-DC電源轉換器，威盛Mobile360堆高機安全系統可全面支援電動堆高機。

最新推出的電源轉換器可確保威盛Mobile360堆高機安全系統，能支援各種類型的電動堆高機，並提供適用於各種規格的可選配件。威盛全球行銷副總Richard Brown表示：「在物料搬運和倉庫營運中，電動堆高機的採用數量正快速成長。此新型電源轉換器的推出，可讓客戶輕鬆部署威盛Mobile360堆高機安全系統於旗下的燃油或電動機型堆高機上。」

威盛Mobile360堆高機安全系統可預防嘈雜倉庫、製造和施工環境中的行人事故，其準確的人員偵測功能可在行人距離車輛過近時，主動提醒駕駛員。為減少因駕駛員注意力不集中而引發事故的可能性，該系統同時支援駕駛監控系統（DSS），若駕駛員攝影鏡頭偵測到疲勞跡象和不當行為（例如使用手機與抽菸）時，則會發出提示警報。

該系統提供完整的隨開即用解決方案，不僅易於安裝，更能於極惡劣的室內與戶外環境中提供堅如磐石的可靠性。具備多種包裝和規格可供選擇。

3PD配件組內包括一個後方攝影鏡頭與雙側邊攝影鏡頭，可支援270度人員偵測範圍。2PD+DSS配件組則包括前後攝影鏡頭，支援60度至120度可調式偵測範圍，以及一個駕駛監控攝影鏡頭。