英國公布最新俄羅斯制裁名單，其中包括莫斯科東正教牧首基里爾、俄國兒童權益委員路芙娃-貝洛娃，以及涉及烏克蘭布查鎮（Bucha）慘案的4名高級軍官。

英國外交部在聲明中表示，路芙娃-貝洛娃（MariaLvova-Belova）因強迫烏克蘭孩童的遷移和收養遭制裁；莫斯科東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）則是因為「大力支持俄羅斯軍事侵略烏克蘭」。

聲明中還提到，4名來自同一單位的高級軍事官員「為人所知殺害、性侵和刑求（烏克蘭布查鎮）公民」，也在制裁名單之列。

俄羅斯東正教教會發言人列戈達（Vladimir Legoyda）在Telgram發文表示：「試圖恐嚇俄羅斯教會牧首或強迫他放棄自己的觀點是毫無意義、荒謬和難有好結果。」

「尤其現在，教會是最後的橋梁、溝通的工具，他們基於某種理由試圖摧毀。」

在英國今天宣布制裁俄羅斯總統蒲亭的盟友、75歲的基里爾前兩周，歐洲聯盟（EU）」才因匈牙利的反對，而將基里爾從歐盟制裁名單中移除。