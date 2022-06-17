華爾街日報引述多名外交及國防官員說法報導，美中國防部長上週在新加坡就台灣議題針鋒相對，掩蓋雙方想緩和緊張關係的企圖，台灣官員確信「沒有人想開戰」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日在新加坡年度香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）演講時，將中國描繪成亞太地區日益好戰的一方，並說中國在台灣周邊的軍事活動威脅區域穩定。

中國國防部長魏鳳和隔天回嗆，對同一批與會者說美國才是威脅，並揚言「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰」。

報導寫道，美中一向就許多意見分歧的議題言詞交鋒，這次也不例外。事後部分觀察家憂心，這可能是美中為台灣議題緊張升級的開端。但多名卸任美方官員與台灣現職外交官說，這次交鋒帶有美中確保摩擦不演變成實際衝突的跡象，令人鼓舞。

一名台灣外交官說，美中在言語上示強帶有政治考量，實際上沒有人想和另一國開戰，「在北京、台北與華府關係微妙的敏感時刻，私底下討論事情會比公開爭吵來得好」。

中方國防官員與部分獨立防衛分析家也認為，美中關係朝回穩邁進，兩國高層官員近期在新加坡與歐洲會面，都是雙方溝通進一步解凍的跡象。

奧斯汀與魏鳳和10日在新加坡首度當面會談，雙方在爭執點上你來我往，但也提到會談時間比預期還長，且在保持溝通順暢以防危機爆發上存有共識。

香格里拉對話落幕兩天後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

兩人去年參加美中高層阿拉斯加會談時，楊潔篪開場長篇大論指責且數落美國民主失能，令許多人吃驚。根據白宮描述，兩人今年會晤有「坦率、實質且富有成效的討論」。

根據知情人士說法，中方官員在香格里拉對話期間嘗試和澳洲、加拿大代表會面，是中國試圖穩住與美國及其盟友外交關係另一跡象。澳洲與加拿大都指控中方戰鬥機近幾個月與各自飛機飛得太近。

魏鳳和最後與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談，沒和加拿大國防部長安南德（Anita Anand）對話。

至於美中防長會晤，一名美方資深國防官員表示，奧斯汀關切中方近期聲稱台灣海峽不應被視為國際水域的主張。

美國及其盟友近年多次派遣軍艦穿越台海，中方則幾乎每天派遣戰機、轟炸機及偵察機侵擾台灣周邊空域。

一名台灣外交官說，魏鳳和「不惜一戰」說聽起來可能很驚人，但北京立場其實沒有任何根本變化，「北京一向清楚避免衝突的唯一方式就是保持聯繫」。

部分中方軍事官員在新加坡說，他們不認為台灣引發的爭執會阻礙中美軍事對話或人道主義合作。

曾任白宮國家安全會議中國、台灣和蒙古事務主任的北京清華-卡內基全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）說：「中國和美國都不希望被視為過度挑釁，因此，涉及再保證與嚇阻的平衡做法可說是恰到好處。」