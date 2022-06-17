台灣央行連續兩次季度升息，昨天在宣布升息半碼（12.5個基點），使政策利率升至1.5%，還將存款準備金率提高了25個基本點，是自2008年以來的首次調整。瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎指出，這是明確的緊縮姿態。瑞銀預測，台灣央行將會在9月和12月的理監事會議上，分別再升息半碼，使得年底的政策利率來到1.75%。

鄧維慎指出：央行的聲明顯示，政策利率和存款準備金率的上調，是要對市場明確釋放出貨幣緊縮政策立場，有助於加強政策效果和控制國內通膨預期，從而實現價格穩定和金融經濟發展良好的政策目標。

至於在美國FED的貨幣政策預測方面，瑞銀美國經濟團隊預計，美國聯準會將在2022年內再加息175個基點（7碼），包括7月份加息3碼和9月會議加息2碼等。

瑞銀指出，台灣在2022年全年的周期性波動下，預期將保持穩定的整體增長，並受到生產迴流、國際資本積累系統性強勢，以及政府政策支持，和實際投資增長的結構性強度支持。至於銀行對企業信貸是否會受影響，瑞銀認為目前銀行的存放比仍偏低，因此看來影響有限。